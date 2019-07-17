الصحة الفلسطينية تطالب بالتحقيق في وفاة معتقل

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية أمس بتدخل دولي للتحقيق، في ظروف وفاة معتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية، بعد مرور أقل من شهر على اعتقاله.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان "نطالب جميع المؤسسات الدولية بالتدخل والتحقيق في ظروف استشهاد الأسير طقاطقة، لعدم تكرار هذه الجرائم وحماية أسرانا".

بدورها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها عثرت على نصار طقاطقة "31 عاما" ميتا في وحدة العناية المتنقلة.

ووفقا لمصلحة السجون فإن طقاطقة خضع للفحص الطبي في المستشفى "دون وجود أي نتائج غير عادية"، كما أعلنت أن الشاب اعتقل بسبب قيامه بنشاط "عدائي ضد أمن إسرائيل".

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني لفرانس برس نقلا عن محامي طقاطقة، أنه خضع للتحقيق في أكثر من مركز منذ اعتقاله، فيما قالت متحدثة باسم النادي أن طقاطقة احتجز في زنزانة انفرادية، ولم يلتق محاميه، ووجهت إليه خلال التحقيق تهمة "التخطيط والانتماء لتنظيم حماس المحظور".