ولي العهد يبحث جهود محاربة الإرهاب والتطرف مع الرئيس الأفغاني



تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيّاً، أمس، من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور أشرف غني أحمد زي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.

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