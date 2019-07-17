الحوثيون يشنون هجمات بالصواريخ والمدفعية في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، هجمات صاروخية وبالمدفعية على أحياء سكنية ومواقع تابعة للقوات المشتركة في مناطق متفرقة بالحديدة، غداة اتفاق رعته الأمم المتحدة على خفض التصعيد العسكري، وتفعيل آلية وقف إطلاق النار في المحافظة.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة، لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع عسكرية لقوات المقاومة المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وأضافت المصادر، أن القصف الذي طال أحياء سكنية تزامن مع استمرار الميليشيات، بحشد المزيد من المقاتلين على الأطراف الشرقية للمديرية. كما قصفت ميليشيات الحوثي مواقع عسكرية للقوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وقال مصدر في القوات المشتركة، إن الميليشيات الحوثية قصفت عدداً من المواقع التابعة للقوات المشتركة في حيس بمدفعية الهاون والهاوزر وقذائف آر بي جي، مشيراً إلى أن القصف الكثيف استهدف أيضاً عدداً من المنازل في المدينة، ما أدى لتضرر بعضها وتدمير أحد المنازل.

إلى ذلك، قصف طيران التحالف العربي، أمس، معسكرين ومواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء ومديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وذكر سكان في صنعاء، لـ«الاتحاد»، أن مقاتلات التحالف شنت، صباح أمس، غارتين على هدفين داخل مبنى الكلية الحربية، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي شمال العاصمة اليمنية، مشيرين إلى أن غارة ثالثة دمرت هدفاً تابعاً للميليشيات في معسكر «السواد»، مقر قيادة الحرس الجمهوري سابقاً جنوب المدينة.

كما شنت مقاتلات التحالف، أمس، 9 غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح شرق صنعاء. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن طيران التحالف استهدف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب صرواح، مضيفاً أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي سياق آخر، عمدت ميليشيات الحوثي منذ الانقلاب على استغلال المنشآت التعليمية والأكاديمية، كمنصات للترويج لأفكارهم الطائفية الإرهابية بغية تدمير عقول الأجيال القادمة.

وأفادت مصادر تربوية في محافظة إب، أن الميليشيات اقتحمت عدداً من المراكز الصيفية في المدينة، وشرعت بفرض ملازم وكتب دينية وطائفية تروج للمعتقدات الخاطئة وتدعو للإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أن قائمين على بعض المراكز رفضوا فرض المنهج الحوثي وتدريسه للأطفال، الأمر الذي أثار حفيظة الميليشيات ودفعها إلى إغلاق عدد من المراكز الصيفية. وأفاد مصدر محلي في إب، أن ميليشيات الحوثي اقتحمت مدرسة «سماء» بمنطقة «السبل» غرب إب، لإجبار الطلاب والطالبات على الحضور لمحاضرات وندوات تروج لنهجهم الإرهابي، الأمر الذي رفضه القائمون على المخيم بالمدرس مع دفع الميليشيات لإغلاقها. وأشار المصدر، إلى أن بعض المدارس، التي تقام فيها مراكز صيفية تم إجبارها على تخصيص حصص دراسية لتعليم ملازم وكتب أصدرتها الميليشيات وقياداتها المتطرفة، بغية اعتمادها ضمن المناهج التعليمية في المدارس.