جريفيث في صنعاء لبحث المسائل العالقة مع قيادة الميليشيات

صنعاء (الاتحاد) وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس، إلى صنعاء لبحث المسائل العالقة في اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة مع قيادة ميليشيات الحوثي الإرهابية. وذكر مصدر مسؤول في مطار صنعاء لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي وصل إلى المطار ظهر أمس، على متن طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة.

وهذه الزيارة هي التاسعة لجريفيث إلى صنعاء خلال العام الجاري والـ17 منذ تعيينه مبعوثاً أممياً خاصاً في مارس 2018.

ومن المتوقع أن يبحث جريفيث مع قيادات الميليشيات المسائل العالقة في اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة للدفع بعملية السلام المتعثرة.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر مطلعة لقناة «العربية» أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تبحث مرة أخرى وعلى عجل عن بديل للجنرال، مايكل لوليسجارد، رئيس لجنة الانتشار في الحديدة، الراحل عن منصبه بحلول نهاية الشهر الحالي. وتجري دراسة أسماء عدة، لكن المفضل حالياً لتولي هذا المنصب هو جنرال نيوزيلندي، وسيعود لوليسجارد إلى الدنمارك ليشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة في بلاده، وفق المصادر.

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