إسقاط 3 طائرات «مسيّرة» أطلقتها الميليشيات باتجاه السعودية

الرياض (وكالات) أسقطت قوات التحالف العربي 3 طائرات بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من محافظة عمران باتجاه جازان وأبها. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء أمس، من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها. وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأممي للأمين العام إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيات في استهداف المطارات المدنية في أبها وجازان ونجران وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار.

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