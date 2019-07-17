قبائل عمران تنتفض في وجه الانقلابيين

عدن (الاتحاد)

وجهت قبائل محافظة عمران، تحذيرات شديدة اللهجة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، من مغبة تمييع قضية اغتيال أحد أبرز شيوخها في مديرية «قفلة عذر»، على يد مسلحي الأمن التابعين للحوثيين.

وتوافد المئات من شيوخ ومسلحي القبائل في محافظة عمران، باتجاه ساحة مركزية في مديرية «قفلة عذر»، لتقديم واجب العزاء في مقتل الشيخ سلطان الوروري، أحد أبرز الشيوخ القبليين الذين ساندوا الحوثيين خلال الفترة الماضية، خصوصاً أثناء اقتحام محافظة عمران والسيطرة عليها.

وأشار مصدر قبلي، أن اللقاء الذي عقد في الساحة العزاء، وجه تحذيراً لميليشيات الحوثي من مغبة تمييع قضية الشيخ الوروري، واستمرار رفضهم تسليم قاتله، مشيرين إلى أن القبائل سوف تصعد من احتجاجاتها، في حال استمرار الحوثيين في المماطلة، وعدم الكشف عن باقي الخلية التي شاركت في الجريمة. وأضاف المصدر: «إن الشيخ الوروري استضاف طقماً عسكرياً تابعاً لما يسمى بالأمن الوقائي، وأغلبهم من محافظة صعدة، في منزله بمنطقة فرع الظهار في مديرية قفلة عذر، وخرج لتوديعهم إلى خارج القرية فأجهزوا عليه وقاموا بقتله، والتمثيل بجثته ونهب سيارته، ثم رمي جثته على قارعة الطريق». وأوضح المصدر، أن القبائل توصلت إلى خيوط عملية الاغتيال، التي جاءت بأوامر من قيادات حوثية عليا، في إدارة أمن محافظة عمران.