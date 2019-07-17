الميليشيات تنهب كلية التربية في ريمه

عدن (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على نهب محتويات كلية التربية في محافظة ريمه ضمن مخططها المستمر لاستهداف المنشآت التعليمية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد مصدر في الكلية أن ميليشيات الحوثي اقتحمت الكلية وقامت بنقل محتويات أقسامها وقاعاتها الدراسية من أثاث وتجهيزات تحت مبرر تطوير الكلية، مشيراً إلى أن الميليشيات عملت خلال الفترة الماضية على إعاقة العملية الأكاديمية في الكلية وتضييق الخناق على الطلاب ومحاولة التغرير بهم للتوجه للجبهات في محافظة الحديدة المجاورة.

وقال المصدر إن عميد الكلية المعين من قبل الحوثيين المدعو حمود القليصي قام بأغلاق عدد من الأقسام وتم تسليمها لقيادات حوثية فيما يبدوا كخطوة لتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتهم وصواريخهم، موضحاً أن الميليشيات تسعى لاستغلال الكلية والطلاب الدارسين فيها كدروع بشرية من أجل التغطية على أعمالها العسكرية.

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