استشهاد أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

استشهد أسير فلسطيني داخل أحد السجون الإسرائيلية بعد شهر من اعتقاله. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: «لا يوجد تفاصيل حول ظروف استشهاد الأسير نصار طقاطقة 31 عاماً من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم في عزل معتقل نيتسان الرملة صباح الثلاثاء». وحمل النادي في بيانه «سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده وعن مصير الأسرى كافة في سجونها، خاصة أن الأسير طقاطقة اسُتشهد وهو في فترة التحقيق، الأمر الذي يستدعي التوقف عند هذه الفترة التي ينفذ فيها المحققون أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي». وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تم العثور على طقاطقة ميتاً في زنزانته، وأن طواقم الإسعاف اسُتدعيت وفشلت في محاولات إنعاشه.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استشهاد الأسير الفلسطيني. وطالبت الوزارة، في بيان لها، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على ملابسات وتفاصيل حادثة وفاة الأسير التي وصفتها بأنها «جريمة عنصرية». كما طالبت الوزارة بتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى الفلسطينيين، محذرة من أن اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال تشجعه على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع.

وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى 220 أسيراً، وتعتقل إسرائيل حالياً زهاء 5 آلاف و500 أسير، بينهم العشرات الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً قيد الاعتقال.

وفي سياق آخر، أسقط شبان فلسطينيون أمس، طائرة إسرائيلية مسيرة تستخدم للمراقبة في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وحسب المصادر، فإن الشبان أطلقوا النار على الطائرة المسيرة وأسقطوها في منطقة حدودية وسط القطاع ثم تم نقلها إلى جهات أمنية مختصة لفحصها. ولاحقاً أقر الجيش الإسرائيلي بتحطم طائرة عسكرية مسيرة رباعية المراوح في أراضي قطاع غزة خلال مهمة روتينية وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

لبنان: احتجاجات بالمخيمات الفلسطينية على مكافحة العمالة غير الشرعية

اعتصم عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان أمس، احتجاجاً على خطة مكافحة العمالة غير الشرعية التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية وطالت العمال الفلسطينيين. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن أهالي مخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا أغلقوا مداخل المخيمين بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل.

وأغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين مداخل مخيمات البص، البرج الشمالي والرشيدية في مدينة صور جنوب لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على القرار.