وزراء الإعلام العرب يبحثون التصدي للإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

شارك المجلس الوطني للإعلام في أعمال الدورة الـ 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية. ومثل المجلس وفدا برئاسة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» وضم إبراهيم العابد المستشار في المجلس الوطني للإعلام.

ويبحث وزراء الإعلام العرب اليوم دور الإعلام في التصدي للإرهاب في دورتهم الـ 50 بالقاهرة، كما سيناقش الاجتماع الخريطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وتصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب.

ويبحث وزراء الإعلام العرب بنوداً عدة، في مُقدمتها القضية الفلسطينية، وتوصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، واعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي والذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية. وتشهدُ هذه الدورة استحداث بند جديد، وهو «إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية»، وهو مجال جديد للدراسة يهدف للحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها. وحول دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح بصفته المحور الفكري للدورة الوزارية للمجلس، قال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي، إن الأمانة العامة في إطار تنفيذ قرار بشأن هذا الموضوع نظمت اجتماعاً خاصاً حول دور الإعلام في نشر قيم التسامح، وصدر عن ذلك عدد من التوصيات، من أهمها التعرف على الممارسات الجيدة في هذا المجال، والعمل على أن تكون هناك استراتيجيات خاصة للتعريف بنشر قيم التسامح، وأن يتم أيضاً إدراج قيم التسامح والتعايش في إطار المناهج الدراسية للدول الأعضاء، وحث الإعلاميين على نهج خطاب الاعتدال في كل رسائلهم.

وبشأن الدور الإعلامي لنشر قيم التسامح وتسخيرها لمكافحة الإرهاب، أكد السفير علالي ضرورة التركيز على نشر هذه القيم في الخطابات الإعلامية ومن ثم الإسهام بقوة في تقليص العنف والتطرف بصفة عامة.

كما قال علالي، إنه تم الاتفاق على اختيار عاصمة الإعلام العربي كل عام، وتم اختيار الرياض هذا العام وسيتم خلال الاجتماع اختيار عاصمة جديدة للإعلام العربي للعام المقبل، مبيناً أن ذلك يهدف بشكل عام لتحفيز الدول العربية والعواصم أن تلعب دوراً مهماً في المجال الإعلامي، وتقديم أنشطة مختلفة للتعريف بالقضايا الحيوية العربية وتنفيذ قرارات القمم ومجلس وزراء الإعلام العرب.