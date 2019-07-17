مصرع قيادي «داعشي» بغارة للتحالف في كركوك

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل) قتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» وثلاثة عناصر بقصف لطائرات التحالف الدولي، فيما لقي شخصان حتفهما في هجوم شنه عناصر التنظيم الإرهابي استهدف إحدى القرى جنوبي مدينة كركوك.

وقال مصدر أمني: إن طيران التحالف الدولي استهدف موقعا لـ«داعش» جنوب كركوك أدى إلى مقتل القيادي في «داعش» حيدر أحمد سمير وهو وشقيق القيادي «الداعشي» أحمد القيادي في قاطع «حمرين» وثلاثة من مرافقيه.

وفي السياق، صرح مصدر أمني عراقي أمس، بأن شخصين لقيا حتفهما في هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» استهدف إحدى القرى جنوبي مدينة كركوك. وقال المقدم ثائر العبيدي، من شرطة كركوك، في تصريح صحفي، إن «عناصر من تنظيم داعش اقتحموا صباح الثلاثاء قرية أحمد الدانوك التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك، وقاموا باقتياد اثنين، بتهمة التعاون مع القوات الأمنية، ثم أعدموهما رميا بالرصاص، قبل أن يلوذوا بالفرار».

يشار إلى أن تنظيم «داعش» ما زال يقوم بعمليات في أنحاء متفرقة من العراق رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017. وتعتزم قيادة العمليات المشتركة العراقية الشروع بعملية جديدة لملاحقة فلول «داعش» في مناطق متفرقة من البلاد بهدف الحد من نشاط التنظيم.

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