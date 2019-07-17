إيطاليا تحقق بضبط صاروخ للجيش القطري لدى «النازيين الجدد»

روما (وكالات)

شرعت الحكومة الإيطالية، أمس، بالتحقيق في كيفية وصول صاروخ «جو - جو» طراز «ماترا» كان مملوكاً للقوات المسلحة القطرية إلى جماعات متعاطفة مع النازيين الجدد تمت مداهمة مقراتها وضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة داخلها في شمال إيطاليا. وقالت الشرطة في بيان، إن قوات خاصة فتشت منازل، بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، واعتقلت ثلاثة أشخاص هم فابيو ديل بيرغيولو، وهو مسؤول سابق في الجمارك، وأليساندرو مونتي، الناشط في حزب فورزا نوفا اليميني، وفابيو بيرناردي.

وأضافت أنه خلال المداهمات، تم العثور على الصاروخ الفرنسي الصنع الذي أظهرت الفحوص أنه سليم، لكن لا يحتوي على شحنة متفجرة. وقالت إن المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ عبر محادثات على تطبيق «واتساب»، مؤكدة أنه جاء من ترسانات الجيش القطري دون متفجرات، لكنه قابل لإعادة الشحن، وعثر عليه في حظيرة مطار صغير في مقاطعة بافيا. فيما قالت صحيفة «إل فاتو كوتيديانو» الإيطالية اليومية، إن الصاروخ يزن نحو 800 كيلوجرام، وتم صنعه في فرنسا أكتوبر 1980، وتبلغ قيمته نحو 500 ألف يورو. وأضافت أنه تم إخفاء الصاروخ داخل قذيفة أسطوانية حجمها نحو 4 أمتار. ولفتت إلى أن من بين الأسلحة الأخرى المضبوطة 26 بندقية وما يزيد على 800 طلق ناري.

وقالت الصحفية الإيطالية المختصة في الشأن الليبي فينسيا توماسيني لـ«سكاي نيوز عربية»: «نحن نعلم أن قطر تمول مسجداً جديداً في المنطقة الشمالية من إيطاليا، لكن لم نكن نتوقع أنها تمول بالأسلحة جماعات متطرفة». وأضافت «هؤلاء المتعاطفون مع النازيين الجدد، لا بد من وصفهم بالإرهابيين، وهذا تعريف جديد للإرهاب؛ لأنهم يؤمنون بتفوق العرق الأبيض، وهذا أيضاً أمر يثير القلق». وتابعت «تعد إيطاليا أحد الفاعلين المعنيين بما يحدث في ليبيا، حيث تدعم قطر ميليشيات طرابلس». وتساءلت «لماذا تدعم قطر الجماعات الإرهابية والمتعاطفين مع النازيين الجدد في إيطاليا؟.. هذه الجماعات ربما كانت تحضر هجوماً إرهابياً، نحن نتحدث عن كم هائل من الأسلحة ضبطته الشرطة في مقراتهم».

ووصفت توماسيني الواقعة بـ«التدخل القطري في الشؤون الداخلية لإيطاليا». وقالت إن قطر تهدف إلى زرع الفوضى في إيطاليا، وعدم الاستقرار في أوروبا ككل، من أجل دعم رؤية ما. الدوحة تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ومصر وسوريا، وتستهدف الآن إيطاليا لأنها تشكل فاعلاً أساسياً في العلاقات الدولية. وتوقعت أن تسفر الواقعة عن أزمة بين البلدين، وأن تحقق السلطات بشأن هذه المسألة، ومعرفة ما إذا كانت هذه الجماعات مرتبطة بجماعات أخرى في إيطاليا.