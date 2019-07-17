البرهان يبحث مع السفير السعودي بالخرطوم تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع السفير السعودي بالخرطوم، تعزيز العلاقات بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء، الثلاثاء، جمع السفير علي بن حسن جعفر والبرهان بمكتبه بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكانت السعودية رحبت، في وقت سابق، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري والمعارضة.

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وعبر مجلس الوزراء السعودي عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات السودانيين.

وفي إطار دعم السودان، قدمت السعودية والإمارات دعما ماليا يبلغ 3 مليارات دولار للخرطوم، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لتدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على العملة المحلية.

وأوضحت قيادتا البلدين أن الدعم المباشر للشعب السوداني ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين ونظيره السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية.