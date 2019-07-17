الان تتابع واشنطن تعلن فرض عقوبات على 4 ضباط كبار في جيش ميانمار بسبب عمليات التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 4 ضباط كبار في جيش ميانمار بسبب عمليات التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الإدارة الأمريكية قررت فرض عقوبات على ضباط بارزين في جيش ميانمار ردا على العنصرية وعمليات التطهير العرقي الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا.
وقالت الخارجية الأمريكية: توجد تقارير متواصلة عن ارتكاب جيش ميانمار لخروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان والحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين.
وأضافت: نأمل في أن تقوي العقوبات المفروضة على قادة عسكريين بميانمار الحكومة المدنية على الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلن فرض عقوبات على 4 ضباط كبار في جيش ميانمار بسبب عمليات التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.