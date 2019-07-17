واشنطن تعلن فرض عقوبات على 4 ضباط كبار في جيش ميانمار بسبب عمليات التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 4 ضباط كبار في جيش ميانمار بسبب عمليات التطهير العرقي لمسلمي الروهينجا.

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ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الإدارة الأمريكية قررت فرض عقوبات على ضباط بارزين في جيش ميانمار ردا على العنصرية وعمليات التطهير العرقي الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا.

وقالت الخارجية الأمريكية: توجد تقارير متواصلة عن ارتكاب جيش ميانمار لخروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان والحكومة لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين.

وأضافت: نأمل في أن تقوي العقوبات المفروضة على قادة عسكريين بميانمار الحكومة المدنية على الجيش.