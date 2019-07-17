بعد أن اضحت اليمن مصدر حظ لهم.. مسؤول أممي يترك منصبه والأمم المتحدة تبحث عن البديل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تبحث مرة أخرى وعلى عجل عن بديل للجنرال، مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة الانتشار في الحديدة، الراحل عن منصبه بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتجري دراسة أسماء عدة، لكن المفضل حالياً لتولي هذا المنصب هو جنرال نيوزيلندي، وسيعود لوليسغارد إلى الدنمارك ليشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة في بلاده، وفق المصادر.

ويتضح أن العمل في اليمن اضحى بمثابة مغنم للموظفين الأمميين الذين يدينون بالولاء للسعودية فقد سبق للمبعوث الأممي السابق الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ تعيينه كوزير للخارجية في موريتانيا بعد ضغوط سعودية واماراتية مقابل خدماته التي قدمها لتحالف العدوان السعودي خلال فترة عمله في اليمن