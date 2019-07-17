الدفاع العراقية: مقتل مسلحين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي بالموصل

أعلنت وزارة الدفاع ​العراق​ية عن "مقتل مسلحين اثنين، بقصف لمقاتلات ​التحالف الدولي​ ضد تنظيم "داعش"، غرب ​مدينة الموصل​، مركز ​محافظة نينوى​، شمالي البلاد". وفي كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، منذ 2014.

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