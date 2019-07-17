الخارجية الأميركية: ندعم قرار الشعب التركي بحماية ديمقراطيته

أكدت وزارة الخارجية الأميركية "دعم قرار الشعب التركي بحماية ديمقراطيته، من خلال تصديه لمحاولة الانقلاب ليلة 15 تموز 2016"، واصفةً محاولة الانقلاب التي وقفت خلفها منظمة غولن بـ"الهجوم على الديمقراطية".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الاميركية إلى أن "هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، هي بمثابة تذكير واضح بضرورة حماية الديمقراطية، واحترام الحريات الأساسية".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة غولن حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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