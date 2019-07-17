النيابة العامة البيروفية: اعتقال رئيس بيرو الأسبق بأميركا بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة البيروفية عن "اعتقال رئيس البلاد الأسبق، أليخاندرو توليدو، في الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أنه "من المقرر أن يمثل بوليدو أمام العدالة الأميركية لأول مرة قريبا، في إطار عملية تهدف إلى ترحيله للوطن".
يذكر أن أليخاندرو توليدو كان رئيسا لبيرو في الفترة من 2001 إلى 2006، وهو مطلوب للعدالة في بيرو بتهمة الحصول على مبلغ 20 مليون دولار بطريقة غير شرعية من شركة "أوديبريخت" البرازيلية.
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