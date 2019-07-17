نتانياهو: أوروبا لن تستيقظ إلا بسقوط الصواريخ الإيرانية بأراضيها

انتقد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ "موقف ​الاتحاد الأوروبي​ المتسامح من الانتهاكات ال​إيران​ية للاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "هذا الموقف يعيد إلى الاذهان تصرف ​أوروبا​ خلال الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، حين لم تر القارة العجوز الخطر الداهم".

ولفت إلى أنه "ربما هناك في هذه القارة من يدفن رأسه في الرمال ولن يستيقظ إلى أن تسقط ​صواريخ​ نووية إيرانية على الأراضي الأوروبية"، مؤكداً أن "إسرائيل وفي أية حالة من الاحوال تواصل التحرك لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".