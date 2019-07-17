الخارجية الأميركية تأمل باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية رغم تحذير بيونغ يانغ

أعربت المتحدثة باسم ​الخارجية الاميركية​ مورغن أورتيغوس عن أملها باستئناف المفاوضات مع ​كوريا الشمالية​ حول نزع سلاحها النووي، وذلك رغم تحذير ​بيونغ يانغ​ من أن التدريبات العسكرية المشتركة المقررة الشهر المقبل بين ​واشنطن​ وسيول ستؤثر في ذلك.

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