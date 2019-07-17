أبو مرزوق: علاقات "حماس" مع إيران مستمرة تاريخيا

لفت رئيس مكتب العلاقات الدولية بحركة "حماس" الفلسطينية، ​موسى أبو مرزوق​ إلى أن "علاقات الحركة مع ​سوريا​ مقطوعة حاليا، لكنها بأحسن صورها مع ​إيران​، على خلفية تصديهما المشترك ل​سياسة​ ​واشنطن​"، مشيراً إلى "النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها أثناء لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الرئاسي الخاص إلى ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​، ​ميخائيل بوغدانوف​".

وأشار إلى أن "المباحثات مع بوغدانوف تناولت إنهاء التفرد الأميركي في الشرق الأوسط، والذي تصاحبه جهود ​البيت الأبيض​ الواضحة لتصفية ​القضية الفلسطينية​، واستعادة الدور الروسي في المنطقة لتحقيق التوازن فيها"، مؤكداً "أهمية دور ​روسيا​، كدولة معروفة بمواقفها الإيجابية تجاه ​الشعب الفلسطيني​، في تجاوز انقسام الصف الفلسطيني، كونها دولة تحافظ على علاقات جيدة مع كل الأطراف الفلسطينية، إضافة إلى وجود إمكانية لديها للضغط على ​إسرائيل​ لرفع الحصار عن ​قطاع غزة​".

وحول العلاقات بين "حماس" وإيران، أكد أبو مرزوق "إنها لم تنقطع أبدا وأنها علاقات مستمرة تاريخيا ومتينة"، مشيراً إلى أن "إيران اليوم تتعرض لحصار أميركي، وبالتالي فإن من واجب كل قوة محبة للسلام وكل قوة مناهضة للسياسة الأميركية أن تقف إلى جانب إيران"، وهو أمر ينطبق كليا على حركة "حماس" التي تواجه الحصار الإسرائيلي ​لقطاع غزة​".