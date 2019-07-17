لافروف: شرارة واحدة فقط تكفي لاشتعال الخليج وأميركا ستتحمل مسؤولية الكارثة

حذر وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، من أن "النهج الأميركي في ​الخليج​ يمكن أن يؤدي إلى وقوع كارثة في المنطقة"، معتبرا أن "شرارة واحدة فقط ستكون كافية لاشتعال الوضع".

ولفت إلى أن ""الارتفاع الحالي لدرجة التوتر في المنطقة يمثل ناتجا مباشرا للنهج المتشدد ضد ​إيران​، والذي تتبعه ​واشنطن​ مع بعض حلفائها و​الولايات المتحدة​ تلعب بعضلاتها، وهي تشن حملة لتشويه صورة ​طهران​، وتتهم ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية بكل الذنوب"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يخلق وضعا خطيرا، وشرارة واحدة فقط قد تكون كافية لاشتعاله والمسؤولية عن التبعات الكارثية المحتملة ستتحملها الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن ""الجانب الإيراني يؤكد لنا بشكل دوري اهتمامه بإرساء الاستقرار الإقليمي عن طريق ترتيب الحوار مع كل الدول المعنية، بما في ذلك ​الدول العربية​ في منطقة الخليج. وتشدد طهران على غياب أي نوايا عدوانية لها"، لافتاً إلى أن "​روسيا​ تتخذ من جانبها إجراءات لحلحلة التوتر".

وأوضح "اننا ندفع إلى الأمام بصورة نشطة مفهوم ضمان ​الأمن​ الجماعي في منطقة الخليج، الذي يشمل حل الخلافات على مراحل، ووضع إجراءات لتعزيز الثقة والمراقبة، كما نعمل مع الشركاء بالحفاظ على الاتفاقات متعددة الجهات الخاصة بتسوية الوضع حول البرنامج ​النووي الإيراني​".