الراي: زيارة ميقاتي والسنيورة وسلام للسعودية جرى التحضسر لها بعناية

علمتْ صحيفة "الراي" أن زيارةَ رؤساء ​الحكومة​ السابقين ​نجيب ميقاتي​ ، ​تمام سلام​ ، ​فؤاد السنيورة​ للسعودية لم تكن "بنت ساعتها" بل جرى التحضيرُ لها بعنايةٍ وتمّتْ بالتشاورِ مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في ضوء تَبَدُّلٍ في المزاجِ السياسي بَدَّد الانطباعَ بأن اعتراضَ رؤساء الحكومة السابقين على أداء أطراف في الحُكْم بعد التسوية السياسية من شأنه إزعاج الحريري والتشويش على خياراته.

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