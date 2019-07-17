النشرة: الجيش اللبناني أعاد فتح شارع رياض الصلح بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان حركة الاحتجاج بالاطارات المشتعلة انتلقت من شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في صيدا، الى مستديرة القدس، حيث عمد بعض الشبان الى إحراق عدد من الاطارات في محاولة لقطع الطريق احتجاجا على قرار ​وزارة العمل​ بحق الفلسطينيين في ​لبنان​.

وعلى الفور إنتشر ​الجيش اللبناني​ في المكان وأعاد فتح الطريق وعمل على تفريق المحتجين، كما اعاد فتح شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، وسير دوريات لمنع اي اخلال بالامن او اقفال اي طريق.