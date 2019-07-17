النشرة: الجيش اللبناني أعاد فتح شارع رياض الصلح بصيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا، ان حركة الاحتجاج بالاطارات المشتعلة انتلقت من شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا، الى مستديرة القدس، حيث عمد بعض الشبان الى إحراق عدد من الاطارات في محاولة لقطع الطريق احتجاجا على قرار وزارة العمل بحق الفلسطينيين في لبنان.
وعلى الفور إنتشر الجيش اللبناني في المكان وأعاد فتح الطريق وعمل على تفريق المحتجين، كما اعاد فتح شارع رياض الصلح الرئيسي في المدينة، وسير دوريات لمنع اي اخلال بالامن او اقفال اي طريق.
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