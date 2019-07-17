بو صعب: التعاون مستمر مع بريطانيا وستكمل المشروع الذي بدأته مع الجيش

أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح تلفزيوني، أن "زيارتنا الى ​بريطانيا​ مخطط لها من قبل وهي استكمالًا لما بدأته مع ​الجيش اللبناني​ وبخاصة موضوع ضبط الحدود"، موضحًا أن "الايجابية موجودة من الجانب البريطاني ونسير بمرحلة جديدة لتوسيع التعاون معه والخطة الثانية تؤكد أن التعاون مستمر مع بريطانيا وستكمل المشروع الذي بدأته. والعلاقة طويلة الأمد وهذا أمر مشجع لنا وللجيش اللبناني".

وشدد على أن "كلام رئيس حزب ​القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ حول اتهام ​الحكومة​ أنها رفضت المساعدات من دول أوروبية وبالتحديد بريطانيا و​ألمانيا​ لبناء أبراج تحمي الحدود الشمالية والشرقية من التهريب، غير صحيح، ولا أحد في بريطانيا يملك أي علم عن رفض لبنان لأي مساعدات لإقفال الحدود أو إنشاء أبراج. فالمعلومات مع جعجع غير دقيقة وإذا كان يملك معلومات لا نملكها نطلب أن يقدمها لنا. لا أعرف من أين أتى جعجع بمعلوماته".

وردًا على بيان "القوات اللبنانية"، بيّن بو صعب أن "البيان لا قيمة له لأنه لم يرد على سؤالي، وأكرر اذا كان جعجع يملك معطيات فليزودنا بها، فالبيانات لا قيمة لها".

وعن وجود ​النازحين السوريين​ في لبنان، كشف بو صعب أن "الموضوع لاقى آذانًا صاغية له".