كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: المعارضة التركية لديها رغبة في التخلص من قيادات الإخوان لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بشير عبد الفتاح، المحلل السياسي، إن دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، للتخلي عن الإخوان المسلمين أمرًا ليس مفاجئا، لأن الرأي العام والنخبة السياسية الثقافية، ترفض موقف الرئيس التركي من الجماعة الإرهابية.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن المعارضة التركية لديها رغبة في التخلص من قيادات الإخوان الموجدين في تركيا، لأنهم يمثلون عبء على السياسية التركية الخارجية، خاصة في العلاقات الخارجية مع مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

ولفت إلى مجاهرة المعارضة بدعوة "أروغان" بالتخلي عن الإخوان، تزامن مع تدهور الاقتصاد التركي الفترة الأخيرة، وخسارة حزب العدالة والتنمية مدينة اسطانبول في الانتخابات المحلية.

وأشار إلى أن الإخوان سيكون مقتلة "أروغان"، لأنهم يكبدون تركيا الكثير من الأزمات الاقتصادية، بديل أن السعودية والإمارات والعديد من الدول قامت بسحب استثماراتها من أنقرة الفترة الأخيرة بسبب موقف الرئيس التركي من الإخوان.

