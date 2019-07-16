قادما من الكوكب المراكشي.. زايا يوقع في كشوفات “لوصيكا”

واصل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، تعزيز صفوفه استعدادا للاستحقاقات التي تنتظره الموسم القادم، بتعاقده اليوم الثلاثاء، مع اللاعب المهدي زايا.

وأعلن الفريق الفوسفاطي، ضمه للظهير الأيمن في عقد يمتد لثلاث سنوات، قادما من فريق الكوكب المراكشي.

ومقابل تعاقده مع صاحب 23 عاما، أعار أولمبيك خريبكة اثنين من لاعبيه إلى فارس النخيل، ويتعلق الأمر بكل من ياهو كواسي، ورونالد زانمبي، اللذان سيجاوران الكوكب الموسم المقبل في القسم الثاني البطولة الاحترافية.

ويراهن مسؤولو أولمبيك خريبكة، على الظهور بمستوى جيد خلال المنافسات التي يشارك بها الفريق العام القادم، وهي البطولة الاحترافية، وكأس العرش، إذ تعقد جماهير “لوصيكا” آمالها على المدرب رشيد الطاوسي، لإعادة الفريق لتوهجه المعهود.