في قرار حكومي جديد.. السعودية تسمح بفتح المحلات التجارية وقت الصلاة

أصدرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، قرارا يسمح ولأول مرة للمحلات والأنشطة التجارية بالعمل مدة 24 ساعة/24، ما يعني، ضمنيا، السماح بالعمل وقت الصلاة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين السعوديين.

وأصدر مجلس الوزراء، عقب جلسة برئاسة الملك في قصر السلام بجدة، حزمة قرارات بينها، حسبما نقلته وكالة “واس” الرسمية، “السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها”.

وأضاف القرار، وفق الوكالة، أن تحديد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل المالي، يجري “بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة”.

وسادت قبل القرار حالة من الترقب الواسع بين أوساط السعوديين، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للقرار، مع الدفع برؤى تؤيد أو تفند المواقف المتباينة في المجتمع السعودي تجاه هذه القضية.

Advertisements

ويقول مؤيدو فتح المحلات التجارية على مدار الساعة، إن ذلك يتفق وطبيعة الحياة الحالية، حيث تجبر ظروف العمل ونمط الحياة العصري كثيرا من الناس على السهر طوال ساعات الليل، ما يعني أنهم بحاجة لأسواق متكاملة تسد حاجياتهم، إضافة لتوفير فرص عمل جديدة.

بينما يرى أغلب المعلقين على موقع تويتر أن فتح المحلات طوال الليل سيغير من نمط الحياة في المملكة، ويشجع على السهر، وسيكون مبررا لإلغاء قرار إقفال المحلات وقت الصلاة، بجانب سلبيات أخرى يعددها أصحاب ذلك الرأي.