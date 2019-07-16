أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء مهام الهولندي كلارنس سيدورف، كمدرب للمنتخب الأول، ومواطنه باتريك كلويفرت، بصفته مساعدا له.
ويأتي الاستغناء عن الثنائي الهولندي، بعد فشلهما في قيادة “الأسود غير المروضة” للحفاظ على لقبهم أبطالا لكأس أمم إفريقيا، الذي حققوه في دورة الغابون 2017، بعد خروجهم من ثمن النهائي في النسخة الحالية، المقامة بمصر.
وتوقفت رحلة المنتخب الكاميروني في الدور الثاني، عقب خسارته أمام نظيره النيجيري بثلاثة أهداف لاثنين، علما أنه تأهل وصيفا لمنتخب غانا في المجموعة السادسة.
وكان الاتحاد الكاميروني تعاقد مع سيدورف صاحب 43 عاما، شهر غشت من عام 2018، غير أن فشله في الحفاظ على كأس إفريقيا، عجل بإقالته من منصبه، الذي لم يعمر فيه أكثر من سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشله في الحفاظ على لقب “الكان”.. الاتحاد الكاميروني يستغني عن المدرب كلارنس سيدورف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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