غوارديولا: مانشستر سيتي سينافس على كل شيء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن موقف فريقه وموقفه لن يتغيرا بعد الفوز بثلاثية الألقاب المحلية الموسم الماضي.

واستهل مانشستر سيتي التحضير للموسم الكروي الجديد في مدينة شنغهاي الصينية، حيث يواجه وست هام غدا.

وحقق مانشستر سيتي الرباعية التاريخية "الدوري، الدرع الخيرية، كأس الرابطة وكأس الاتحاد"، إلا أن غوارديولا يرفض أن يكون هذا هو أقصى طموحات النادي.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "سنستعد مثلما فعلنا خلال السنوات الثلاث الماضية، خطوة بخطوة، ونعيد تحليل ما لا نفعله بشكل جيد للمضي قدمًا".

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وأضاف "في نهاية الموسم سنرى المستوى الذي وصلنا له، وما إذا كنا سننافس على الألقاب".

وأرسل غوارديولا أيضًا تحذيرًا لأي شخص قد يعتقد أن الفريق قد يكون راضيًا عن نفسه في الموسم الجديد.

وأوضح غوارديولا "نملك لاعبين أذكياء، ويعلمون أنهم جزء من فريق لا يصدق، وأنه ليس من الضروري إخبارهم بأن عليهم اللعب بشكل جيد من أجل المنافسة على اللعب في كل مباراة".

وأتم "تدربنا جيدًا الأسبوع الماضي ونسير على الطريق الصحيح".