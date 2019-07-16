شعب: إصابة حرجة لامرأة تعرّضت للدّهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت، مساء يوم الثلاثاء، امرأة في الستينات من عمرها، بجراح حرجة، إثر تعرّضها لحادث دهس في قرية شعب.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمُصابة، ونقَلها للمستشفى، لاستكمال تلقي العلاج.
ولقي أكثر من 175 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم.
وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام، 50 شخصا.
ومقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي لقي فيها 45 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق، فإنه طرأ ارتفاع بنسبة 9% في عدد الضحايا العرب في البلاد.
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