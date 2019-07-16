قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن تقدما كبيرا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ولم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال خلال الاجتماع إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: تقدم كبير تحقق مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.