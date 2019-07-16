ترمب: تقدم كبير تحقق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن تقدما كبيرا تحقق مع إيران وإنه لا يسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال خلال الاجتماع إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.