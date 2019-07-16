واشنطن وموسكو تبحثان القيود على (النووي)

واشنطن ـ رويترز : قال مسؤولون أميركيون بارزون إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اليوم الأربعاء لبحث اتفاق جديد يقيد التسلح النووي بما قد يشمل الصين في نهاية الأمر. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يرغب في رؤية “الجيل التالي” من اتفاق الحد من التسلح مع روسيا والصين وأن يشمل ذلك كل أنواع الأسلحة النووية. وكان قد أثار الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ كل على حدة خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي. وقال المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم إنه لم يتضح ما إذا كانت الصين، التي لم تشارك في اتفاقات الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا، سترحب بالمشاركة في المحادثات.

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