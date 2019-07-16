اليمن : اتفاق على آلية لوقف إطلاق النار في الحديدة .. وجريفيث يبحث في صنعاء إنهاء الخلاف

في السياسة 17 يوليو,2019 نسخة للطباعة

صنعاء ـ د ب أ : قالت الأمم المتحدة إن أطراف النزاع اليمني اتفقت على إجراءات جديدة لفرض وقف إطلاق النار وتيسير انسحاب القوات من ميناء الحديدة. وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن ممثلي “أنصار الله” وحكومة اليمن اجتمعوا على متن سفينة تابعة للمنظمة الدولية في البحر الأحمر حيث أجروا محادثات يومي الأحد والاثنين. وذكر بيان الأمم المتحدة أن الجانبين كانا حريصين على الحد من الأعمال القتالية بعد تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأضاف البيان “اتفقا على تطبيق آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد في أقرب وقت ممكن”، دون مزيد من التفاصيل. وشكلت الأمم المتحدة لجنة لتنسيق إعادة الانتشار برئاسة اللفتنانت جنرال مايكل لولزجارد، وهو دنمركي، للإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات. وقال بيان الأمم المتحدة إنه سيكون على الزعماء السياسيين أيضا الاتفاق بشأن “قوات الأمن المحلية والسلطة المحلية والعوائد” دون مزيد من التوضيح.

الى ذلك، وصل أمس المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء للقاء مسؤولين من “أنصار الله” في مسعى جديد من المسؤول الدولي لإنهاء الخلاف المستمر حول حل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء الدولي، لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ)، إن المبعوث الأممي وصل المطار قادما من العاصمة السعودية الرياض . وأضاف المصدر أن مسؤولين في حكومة الإنقاذ الوطني، كانوا في استقبال المبعوث الأممي بالمطار. ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي مباحثات مع جماعة أنصار الله، تتناول تطورات الأوضاع في اليمن خصوصا فيما يتعلق بملف محافظة الحديدة وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه أكثر من سبعة أشهر. وكان المبعوث الأممي عقد أمس الاول في السعودية لقاءات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت تطورات الأزمة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وخلال اليومين الماضيين، عقدت لجنة إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة ، مباحثات على متن سفينة أممية، بين فريقي الحكومة اليمنية و”أنصار الله” ، برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوسيجارد رئيس اللجنة وكبير المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار بالمحافظة، ضمن الجهود الدولية الرامية لحل الوضع هناك . وتأتي هذه المباحثات حول الحديدة، بعد توقف لقرابة شهرين، نتيجة اعتراض الحكومة اليمنية على إعلان أنصار الله أنهم نفذوا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، وذلك بالانسحاب من موانئ المحافظة الثلاثة.

ومنتصف مايو الماضي، أعلن أنصار الله أنهم نفذوا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، من جانب واحد، مطالبين الحكومة اليمنية بتنفيذ هذه المرحلة. وفي الوقت ذاته، شككت الحكومة اليمنية بالخطوة الحوثية وقالت إن الجماعة سلمت الموانئ لعناصر أخرى تابعة لها بطريقة تخالف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.

وكانت الحكومة اليمنية و”أنصار الله” قد توصلوا لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 13 ديسمبر من العام الماضي، تضمن وقف إطلاق النار وحل الوضع بالحديدة، إضافة إلى تبادل المعتقلين والأسرى البالغ عددهم قرابة 16 ألف شخص، غير أنه لم يتم حتى اليوم إحراز تقدم ملموس على الأرض وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق.