بيونج يانج تندد بالمناورات الأميركية ـ الكورية الجنوبية

سيئول ـ د ب ا : قالت وزارة الخارجية في بيونج يانج أمس إن المناورات العسكرية المشتركة المقررة بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية قد يكون لها تداعيات محتملة على المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وأضافت الوزارة وفقا لتقارير إعلامية رسمية أنه في حال أجريت المناورات” فأنها سوف تؤثر على المباحثات”. وأوضحت الوزارة أن بيونج يانج سوف تراقب الخطوات المقبلة للولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار بشأن المباحثات.

وأشارت تقارير إعلامية كورية جنوبية إلى أن المناورات العسكرية التي تشير إليها كوريا الشمالية يطلق عليها 2-19 دونج ماينج، ومن المقرر أن تجرى الشهر المقبل.

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