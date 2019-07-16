اعتقال ثلاثة متهمين بقتل شخص واحراق جثته في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت ثلاثة متهمين بقتل شخص واحراق جثته في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فريقا امنيا مشتركا تمكن اليوم من اعتقال ثلاثة متهمين بقتل شخص قبل اسبوعين واحراق جثته في منطقة شارع فلسطين بقاطع الرصافة ببغداد".
واضاف انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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