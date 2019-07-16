بالصور.. بدء خسوف القمر في سماء العراق

يشهد العراق واغلب الدول العربية حاليا، ظاهرة خسوف القمر.

واعلن مركز الفلك الدولي، امس الاثنين، ان القمر سيبدأ بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 10:44 مساء (6:44 مساء بتوقيت غرينتش)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة في حين سيبدأ الخسوف الجزئي في الدقيقة الثانية بعد منتصف الليل، أي في الساعة 00:02 صباحا، وعندها يكون مرئيا بشكل واضح وسيصل إلى ذروته في الساعة الواحدة والنصف صباحا".

وأشار إلى أن "الخسوف الجزئي سينتهي في الساعة الثالثة في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 04:18 صباحا".

وأوضح أن "الخسوف سيشكل ما نسبته 65 بالمائة من قطر قرص القمر، وأن مدته ستبلغ قرابة 3 ساعات (2:58) في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل 5 ساعات و34 دقيقة".

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وتابع المركز انه "يمكن مشاهدة الخسوف من غرب ووسط آسيا وأفريقيا وأوروبا ولن يكون مشاهدا من شمال القارة الأميركية"، لافتا إلى أنه "يمكن مشاهدة المراحل المتأخرة من الخسوف في أميركا اللاتينية بعيد شروق القمر".

يشار إلى أن خسوف القمر الجزئي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية، سيكون في الثامن والعشرين من تشرين الاول 2023، في حين سيكون الخسوف الكلي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 7 ايلول 2025.