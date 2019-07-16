صاروخ قطر وعقوبات إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/7/17 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، الـ16 من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة يبرز تأكيد بومبيو أن إيران السبب الرئيسي المزعزع للاستقرار بالمنطقة ومارك إسبر رسمياً وزيراً للدفاع الأمريكي، وإيران تحاول ابتزاز باريس باعتقال باحثة فرنسية، وباكستان تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، والانقلاب المزعوم مسرحية تنسف القاعدة الانتخابية لحزب أردوغان، ومبادرة فرنسية لتفادي التصعيد في الشرق الأوسط، وفي الجزائر تباين الآراء حول استمرار الحراك للشهر الخامس، وفي اليمن جريفيث يشيد بالتزام الحكومة باتفاق ستوكهولم، وصحيفة تؤكد أن أردوغان دبر الانقلاب المزعوم لإزاحة إرث أتاتورك.
كما تتابعون أيضاً: وزير خارجية السعودية يؤكد حرص المملكة على أمن لبنان، وحكومة اليمن تحذر من مشعلي الفوضى الذين يعملون لخدمة الحوثي، وصاروخ قطري بحوزة النازيين الجدد في إيطاليا، ومبعوث ترامب يؤكد استمرار واشنطن في فرض العقوبات على طهران، و"الانتقالي السوداني" يوضح أن الوثيقة الدستورية قدمت للأطراف لدراستها.
أما في الاقتصاد فتطالعون: هواوي تتجاوز حرب التجارة وتستثمر 3 مليارات دولار في إيطاليا، والسعودية تعزز خطوات توطين صناعات الدفاعات العسكرية، والذهب يتراجع متأثراً بصعود أسواق الأسهم العالمية، وتوقعات بنمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى 8.55 مليون برميل يومياً، واتصالات هاتفية بين مسؤولين بواشنطن وبكين لبحث اتفاق التجارة خلال أيام.
وإلى الملاعب تجدون: نيمار يرفض تهديدات باريس سان جيرمان ويصر على الرحيل، أما في التكنولوجيا فتطالعون: ثورة في العلاج الرقمي.. الصين تخترع رقائق مرنة متناهية الصغر.
وفي الفن تقرأون: جزء ثانٍ من "علاء الدين" بعد النجاح الساحق، بينما في المنوعات: تقليد عمره 800 عام.. بريطانيا تبدأ إحصاء البجع الملكي.
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