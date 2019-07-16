عبدالله بن زايد لسلامة: حريصون على إنهاء الخلافات الليبية

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، جهود الإمارات وحرصها على إنجاح دور الأمم المتحدة لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية.

وشدد على أهمية وضع حد للمأساة الإنسانية بليبيا ومكافحة الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة وضرورة نزع السلاح منها.

والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

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وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والأمم المتحدة عبر آليات الشراكة المتعددة بينهما في المجالات التنموية والإنسانية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا، مثنيا في الوقت نفسه على الجهود المقدرة لسلامة في هذا الصدد.

وأطلع الدكتور غسان سلامة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية إلى جانب الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأثنى سلامة على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والدور المهم الذي تلعبه في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في دول العالم كافة.