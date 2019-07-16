- 1/2
- 2/2
وكالة أنباء الإماراتالثلاثاء 2019/7/16 11:50 م بتوقيت أبوظبي
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والمبعوث الأممي إلى ليبيا
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، جهود الإمارات وحرصها على إنجاح دور الأمم المتحدة لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية.
وشدد على أهمية وضع حد للمأساة الإنسانية بليبيا ومكافحة الجماعات المتطرفة ومحاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة وضرورة نزع السلاح منها.
والتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الثلاثاء، الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والأمم المتحدة عبر آليات الشراكة المتعددة بينهما في المجالات التنموية والإنسانية.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا، مثنيا في الوقت نفسه على الجهود المقدرة لسلامة في هذا الصدد.
وأطلع الدكتور غسان سلامة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية إلى جانب الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأثنى سلامة على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والدور المهم الذي تلعبه في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في دول العالم كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد لسلامة: حريصون على إنهاء الخلافات الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.