الان تتابع زعيمة حزب ميركل تتولى منصب وزير الدفاع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
علمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر في حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن انيجريت كرامب-كارنباور زعيمة الحزب، ستتولى منصب وزير الدفاع خلفا لأورزولا فون دير لاين التي قرر البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.
صوت النواب في البرلمان الأوروبي الثلاثاء واختاروا بأكثرية ضئيلة وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية. ولايين هي أول امرأة يتم اختيارها لهذا المنصب.
انتخب النواب الأوروبيون الثلاثاء الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية بأكثرية ضئيلة، لتصبح أول امرأة تترأس الهيئة التنفيذية الأوروبية، ولتمثل ألمانيا أيضا للمرة الأولى منذ 52 عاما.
وحصلت وزيرة الدفاع الألمانية ومرشحة الدول الأعضاء على 383 صوتا، أي ما يتجاوز بفارق ضئيل 374 صوتا هي الأكثرية المطلقة في البرلمان الأوروبي والتي تتيح لها خلافة جان-كلود يونكر في تشرين الثاني/نوفمبر.
وكتبت أورسولا فون دير لايين بعد ظهر الاثنين على تويتر “مهما حصل، سأستقيل من منصبي كوزيرة للدفاع الأربعاء، لكي أخدم أوروبا بكل قواي”. ويجري التصويت باقتراع سري، ما يتيح للنواب مخالفة تعليمات كتلهم السياسية في البرلمان.
وأثار ترشيح لايين للمنصب الاستياء لدى النواب الأوروبيين للطريقة التي تم فيها اختيار المرشحة. فبعد قمة من ثلاثة أيام في بروكسل اختارها القادة الأوروبيون في الثاني من يوليو/تموز متجاهلين المرشحين الذين طرحهم البرلمان الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيمة حزب ميركل تتولى منصب وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.