رفض صومالي.. للتدخلات القطرية

انتقد عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي زعيم حزب واداجير المعارض بالصومال دور دولة قطر الغنية بالغاز في الصومال، قائلًا إن تدخلها في الشؤون الداخلية للبلد يُذكِّر الصوماليين بالنظام الإثيوبي السابق.

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