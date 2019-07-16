خلية الكويت.. سقوط عملاء قطر وتركيا

أظهرت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت، ارتباط نشاطها مع تنظيم الحمدين الحاكم في قطر وحليفه التركي إردوغان، الحاضنتين للجماعة بشكل أساسي.

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