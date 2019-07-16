مع استدعاء الأمن الكويتي المزيد من الشخصيات الدينية وأصحاب الشركات المرتبطين بالمتهمين هرب نحو 300 مصري ينتمون إلى جماعة الإخوان مغادرين الكويت إلى تركيا وعدة دول أخرى مبحثا عن ملاذ آمن لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مطاريد الإخوان يفرون من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.