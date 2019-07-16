إنطلاق جولة المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي السوداني

إنطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة السودانية، الخرطوم، جولة المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس الإنتقالي العسكري، لتحديد ملامح مستقبل الحكم في البلاد .

وأجتمعت قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي العسكري، حيث كشف القياديُ بتجمع المهنيين السودانيين إسماعيل تاج، أن التجمع وافق على الاتفاق السياسي الحاصل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأضاف أن المجلس لم يبدِ أيَّ ملاحظاتٍ بخصوصه إلا ما تعلق بضرورة إشراكِ الشباب والنساء في المرحلة الانتقالية.

وأردف أن تجمع المهنيين السودانيين رفض منح الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا، مضيفا أن هذا الإجراء يتنافى مع إحدى أهم الموادِ الواردة في الوثيقة الموقعِ عليها، وهي تَساوي الجميع أمام القانون.