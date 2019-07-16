استشهاد فلسطينيين أحدهما أسير في سجون الإحتلال الإسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

استشهد فلسطينيان أحدهما أسير في سجون الاحتلال، والآخر طفل، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت مصادر محلية فلسطينية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية باستشهاد الأسير نصار طقاطقة، داخل زنازين العزل الانفرادي بسجن “نيتسان” الإسرائيلي في الرملة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، أن الأسير طقاطقة -في العشرينيات من العمر- اعتقل قبل أسبوعين بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقله الاحتلال إلى سجن “الجلمة” للتحقيق، ثم إلى العزل الانفرادي، واستشهد بداخله.

بدوره أكد مكتب إعلام الأسرى أن طقاطقة استشهد أثناء التعذيب والإهمال الطبي، داخل العزل الانفرادي.

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وبين المكتب أن إدارة السجون الإسرائيلية تغلق حالياً كافة السجون، بعد استشهاد الأسير.

كذلك استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم بعد دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي على الشارع الرئيسي قرب مستوطنة “أدوه” غرب مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة).

وأكدت مصادر فلسطينية أن الطفل طارق ذبانية (7 أعوام) استشهد متأثراً بإصابته بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن.

وأوضحت أن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب من مستوطنة “أدوره” المقامة على أراضٍ فلسطينية غرب الخليل، والمحاذية لمكان سكنه، وتم نقله إلى أحد المشافي الإسرائيلية، حيث أعلن عن استشهاده في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.