MTV: الحريري أبدى موافقته على اقتراح التمديد 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات

علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أبدى موافقته على اقتراح ​التمديد​ 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات والجميع ينتظر جواب نبيه بري الذي كان يدرسها ووزير المال علي حسن خليل ليس بعيدا عن هذا الاقتراح".

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