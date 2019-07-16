مجيد أرسلان زار شيخ العقل والغريب وجريحي اشكال البساتين

جال نجل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" مجيد طلال أرسلان في بلدة كفرمتى، يرافقه وفد حزبي ضمّ مدير الداخلية في الحزب لواء جابر، مدير الإعلام جاد حيدر، رئيس دائرة الغرب نديم يحي وأعضاء هيئة الدائرة، حيث استهلّ جولته بزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي كان في استقباله إلى جانب حشد من أبناء البلدة.
وانتقل بعدها يرافقه الغريب والوفد المرافق لزيارة الجريحين اللذين أصيبا أثناء حادثة محاولة اغتيال الوزير الغريب في منطقة البساتين - قبرشمون، الجريح كريم الغريب والجريح علاء مصلح متفقداً إياهما بحضور حشد من العائلتين وفعاليات البلدة.
وختم أرسلان جولته بزيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب الذي استقبله إلى جانب عدد من المشايخ، وجرى عرض لآخر المستجدات المتعلّقة بالحادثة وما آلت إليه الأمور.
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