مجيد أرسلان زار شيخ العقل والغريب وجريحي اشكال البساتين

جال نجل رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" مجيد ​طلال أرسلان​ في بلدة ​كفرمتى​، يرافقه وفد حزبي ضمّ مدير الداخلية في الحزب ​لواء جابر​، مدير الإعلام ​جاد حيدر​، رئيس دائرة الغرب نديم يحي وأعضاء هيئة الدائرة، حيث استهلّ جولته بزيارة وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ الذي كان في استقباله إلى جانب حشد من أبناء البلدة.

وانتقل بعدها يرافقه الغريب والوفد المرافق لزيارة الجريحين اللذين أصيبا أثناء حادثة محاولة اغتيال الوزير الغريب في منطقة البساتين - ​قبرشمون​، الجريح كريم الغريب والجريح علاء مصلح متفقداً إياهما بحضور حشد من العائلتين وفعاليات البلدة.

وختم أرسلان جولته بزيارة شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نصر الدين الغريب​ الذي استقبله إلى جانب عدد من المشايخ، وجرى عرض لآخر المستجدات المتعلّقة بالحادثة وما آلت إليه الأمور.