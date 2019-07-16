النشرة: ولادة أربعة توأم في مستشفى الراعي في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "​مستشفى الراعي​ في صيدا شهدت نجاح ولادة 4 توأم وقد ولدوا في الأسبوع الثلاثين من الحمل بأوزان لا تتجاوز الكيلو وخمسائة غرام للطفل الواحد وحالة ​الأطفال​ حتى الآن مستقرة وقد قام أطباء العناية الفائقة للمولودين الجدد بوضع الأطفال على جهاز ​التنفس​ الإصطناعي مع إعطائهم العلاج لتحسين عمل الرئتين وخاصة العلاج الذي يحقن في الرئتين مباشرة عن طريق أنبوب التنفس الاصطناعي".

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