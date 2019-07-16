لفت وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "تداولت بعض مواقع التواصل لوائح لموظفين جدد في "​اوجيرو​" وفيها أن بعضهم كان تعيينه بواسطتي،وهذا لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا علم ولا معرفة لي بالأسماء الواردة،ولم أتحدث مع أحد بخصوصهم وأرفض ما ورد محملاً المسؤولية لمن زج بإسمي بهذا الملف الذي كنت أول من طالب بفتحه وبمحاسبة المخالفين".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: كنت أول من طالب بفتح ملف التوظيف في اوجيرو وبمحاسبة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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