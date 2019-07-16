وليد جنبلاط افتتح معرض لوحات وصور عن الموحدين في قصر بيت الدين لجاك دبغيان

افتتح في قصر ​بيت الدين​، في إطار مهرجانات بيت الدين، وبرعاية رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ وحضوره، وبالتعاون مع اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي و​المركز الثقافي الفرنسي​ في ​دير القمر​، ​معرض صور​ ولوحات للمصور جاك دبغيان بعنوان "سادة الأسرار"، الذي يجسد تراث الموحدين ​الدروز​ عبر التقاط صور للمشايخ تفتقر اليها المكتبات العالمية، وهي المرة الاولى التي يقام فيها معرض من هذا النوع.

وحضر الافتتاح، السفير الفرنسي برونو فوشيه، رئيسة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط، مدير المركز الثقافي الفرنسي سيد رويس، رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم، وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية واهلية وثقافية، واعضاء من اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي ومشايخ من مؤسسة العرفان التوحيدية.