افتتح في قصر بيت الدين، في إطار مهرجانات بيت الدين، وبرعاية رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وحضوره، وبالتعاون مع اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي والمركز الثقافي الفرنسي في دير القمر، معرض صور ولوحات للمصور جاك دبغيان بعنوان "سادة الأسرار"، الذي يجسد تراث الموحدين الدروز عبر التقاط صور للمشايخ تفتقر اليها المكتبات العالمية، وهي المرة الاولى التي يقام فيها معرض من هذا النوع.
وحضر الافتتاح، السفير الفرنسي برونو فوشيه، رئيسة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط، مدير المركز الثقافي الفرنسي سيد رويس، رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم، وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية واهلية وثقافية، واعضاء من اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي ومشايخ من مؤسسة العرفان التوحيدية.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد جنبلاط افتتح معرض لوحات وصور عن الموحدين في قصر بيت الدين لجاك دبغيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.