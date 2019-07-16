نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "رئيس مجلس النواب لا يرحب باقتراح ​التمديد​ 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات لانه غير دستوري وسأل لماذا لا تجتمع ​الحكومة​ فقط لقطع حساب العام 2017 المنجز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر MTV: بري لا يرحب باقتراح التمديد 6 اشهر لتقديم قطوعات الحسابات لانه غير دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.